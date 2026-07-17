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3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Eksploitasi Anak, Vicky Ungkap Fakta soal Fangfang

Jumat, 17 Juli 2026 – 09:32 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Eksploitasi Anak, Vicky Ungkap Fakta soal Fangfang - JPNN.COM
Sarwendah. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah buka suara mengenai isu ekspolitasi anak yang belakangan ramai dibicarakan.

Pernyataan Sarwendah soal isu eksploitasi anak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (16/7).

Kemudian, Ari Irham mengungkapkan tantangan memerankan karakter dalam film terbarunya, Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

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Sementara itu, Vicky Prasetyo membenarkan kabar bahwa dirinya telah menikah siri dengan perempuan bernama Fangfang.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah Bantah Eksploitasi Anak

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan bahwa isu miring itu tak sesuai fakta.

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Oleh karena itu, pihak Sarwendah pun membantah soal isu eksploitasi anak tersebut.

Baca selengkapnya: Soal Isu Eksploitasi Anak, Sarwendah Tegaskan Hal Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Sarwendah bantah eksploitasi anak, Ari Irham kesulitan jadi anak band, Vicky Prasetyo ungkap fakta soal Fangfang

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Sarwendah  Ari Ilham  Vicky Prasetyo 
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