3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Persulit Ruben, Kim Woo Bin Segera Menikah

Minggu, 23 November 2025 – 11:20 WIB
Sarwendah Tan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Rock In Solo 2025 akan digelar di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah.

Pentas musik rock ini menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (22/11).

Kemudian, Kim Woo Bin dan Shin Min Ah resmi umumkan rencana pernikahan mereka yang akan digelar tertutup di Seoul.

Baca Juga:

Sementara itu, Sarwendah membantah tudingan mempersulit mantan suaminya, Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Puluhan Band Bakal Tampil di Rock In Solo 2025

Festival musik, Rock In Solo 2025 akan digelar di Benteng Vastenburg, Solo, mulai hari ini, Sabtu (22/11) dan Minggu (23/11).

Baca Juga:

Puluhan band cadas dari luar negeri dan dalam negeri siap memuaskan para metalhead selama dua hari penyelenggaraan Rock In Solo 2025.

Baca selengkapnya: Rock In Solo 2025 Dimulai Hari Ini, Berikut Rundown Resmi

Rangkuman 3 berita artis terheboh, puluhan band tampil di Rock In Solo, pernikahan Kim Woo Bin dan Shin Min Ah, Konon Sarwendah persulit Ruben Onsu ketemu anak.

