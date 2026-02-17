Close Banner Apps JPNN.com
3 Berita Artis terheboh: Sarwendah Dipacari Gio, Betrand Peto Pilih Bersama Ruben Onsu

Selasa, 17 Februari 2026 – 04:56 WIB
Betrand Peto dan Sarwendah. Foto: Instagram/betrandpetoputraonsu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto mengaku kini tinggal bersama ayah angkatnya, Ruben Onsu.

Kebersamaan Betrand dan Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (17/2).

Kemudian, Terry Putri harus menjalani hubungan jarak jauh atau long distace married (LDM) dengan suaminya, Derly Darmawan.

Sementara itu, Sarwendah mengungkap alasan dirinya menerima Giorgio Antonio, sebagai kekasih barunya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Betrand Peto Pilih Bersama Ruben Onsu

Dia sebelumnya menetap di rumah mantan istri Ruben Onsu, Sarwendah.

"Iya, benar, sudah lama juga (tinggal bersama Ruben Onsu," ungkap Betrand Peto saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Penjelasan Betrand Peto Soal Keputusan Tinggal Bersama Ruben Onsu

