3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Hadiri Sidang Hak Asuh Anak, Davina Bicara soal Hubungan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah menghadiri sidang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sidang hak asuh anak Sarwendah dan Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (15/7).

Kemudian, Band alternative rock/shoegaze asal Philadelphia, Nothing, segera kembali menyapa para pendengar di Jakarta.

Sementara itu, aktris Davina Karamoy beradu akting dengan Farhan Rasyid dalam film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali.

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1. Pernyataan Sarwendah saat Sidang Hak Asuh Anak

Tidak sendirian, mantan istri Ruben Onsu itu datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

"Saya hari ini datang untuk memenuhi panggilan pertama sidang saya. Jadi saya sebagai warga negara yang baik, saya hadir di sini dan kebetulan sidangnya terlaksana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ungkap Sarwendah di PN Jakarta Selatan, Rabu (15/7).

Baca selengkapnya: Pernyataan Sarwendah Saat Hadiri Sidang Gugatan Hak Asuh Anak