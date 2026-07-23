3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Pindah Rumah, Lalu Minta Doa
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah telah pindah dari rumah lamanya dan memboyong anak-anak ke kediaman baru.
Keputusan Sarwendah pindah rumah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (22/7).
Kemudian, sidang mediasi terkait gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dengan Sarwendah kembali digelar.
Sementara itu, Miki Matsubara telah meninggalkan kesan yang mendalam di kancah musik pop Jepang sejak debut pada 1979.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Ruben Onsu Sudah Tahu Rumah Baru Eks Istri
Dia mengaku butuh perjuangan sendiri untuk memberikan pengertian kepada anak-anaknya mengenai alasan mereka harus berpindah tempat tinggal.
"Pasti butuh perjuangan saya ya untuk menjelaskan kenapa harus pindah, begitu. Saya akan menjelaskan seminim mungkin begitu, sebaik mungkin tanpa memojokkan satu sama lain," ujar Sarwendah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (22/7).
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