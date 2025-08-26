Close Banner Apps JPNN.com
3 Berita Artis Terheboh: Setelah Dua Kali Sidang, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Resmi Cerai

Selasa, 26 Agustus 2025 – 10:11 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Setelah Dua Kali Sidang, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Resmi Cerai
Pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsha. Foto: Instagram/pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan sepanjang Senin (25/8), diramaikan dengan kabar perceraian pesepak bola Pratama Arhan dan Azizah Salsha. 

Pratama Arhan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak 1 Agustus 2025.

Dia akhirnya resmi bercerai dari Azizah Salsha setelah dua tahun menikah.



Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pratama Arhan Gugat Cerai

Pratama Arhan diduga mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak 1 Agustus 2025.

Permohonan tersebut tercatat dalam Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP) dengan nomor 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Pratama Arhan Ajukan Permohonan Talak Cerai dari Azizah Salsha

2. Arhan dan Azizah Resmi Cerai

Juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Mohamad Sholahuddin, membenarkan kabar tersebut.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Pratama Arhan gugat cerai, sidang diputus verstek, Azizash Salsha kini janda

Pratama Arhan  Azizah Salsha  Cerai 
