Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Sherina Akan Kembalikan Kucing Uya Kuya, Astrid Menangis

Minggu, 14 September 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Sherina Akan Kembalikan Kucing Uya Kuya, Astrid Menangis - JPNN.COM
Musikus Sherina Munaf. Foto: Instagram/sherinamunaf

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Sherina Munaf akan segera menyerahkan 5 kucing milik Uya Kuya yang dievakuasi setelah terjadi penjarahan.

Sikap Sherina yang akan menyerahkan kucing Uya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (13/9).

Sementara itu, Raffi Ahmad meminta doa publik untuk ibundanya, Amy Qanita, yang harus menjalani operasi.

Baca Juga:

Kemudian, dengan berlinang air mata, Astrid Kuya tegaskan rumah yang dijarah massa bukan hasil dari uang politik.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sherina Akan Kembalikan Kucing Uya Kuya

Hal tersebut sehubungan dengan kesepakatan dirinya dan anggota DPR (nonaktif) bernama asli Surya Utama itu untuk menyelesaikan polemik secara kekeluargaan.

Baca Juga:

"Sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut," kata kuasa hukum Sherina Munaf, Adit di Mapolres Metro Jakarta Timur dilansir Antara, Jumat (12/9) malam.

Baca selengkapnya: Bantu Evakuasi, Sherina Munaf Segera Serahkan 5 Kucing Milik Uya Kuya

Rangkuman 3 berita artis, Sherina Munaf akan kembalikan kucing Uya Kuya, pesan haru Raffi Ahmad, Astrid Kuya menangis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Sherina Munaf  Uya Kuya  Raffi Ahmad  Astrid Kuya 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp