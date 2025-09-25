Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Sidang Cerai Bedu Segera Digelar, Uya Kuya Minta Maaf

Kamis, 25 September 2025 – 13:37 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Sidang Cerai Bedu Segera Digelar, Uya Kuya Minta Maaf
Uya Kuya. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Uya Kuya meminta maaf kepada ibu-ibu seusai berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nonaktif.

Permintaan maaf Uya Kuya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (25/9).

Kemudian, kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo menuturkan bahwa Ahmad Assegaf diduga melakukan penggelapan uang perusahaan Tasya Farasya.

Baca Juga:

Sementara itu, jadwal sidang cerai perdana pasangan komedian Harabdu Tohar alias Bedu dan sang istri, Irma Kartika Anggreani telah ditetapkan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Uya Kuya Minta Maaf Kepada Ibu-Ibu

Sebagaimana diketahui, dia kini berstatus anggota DPR nonaktif seusai muncul kontroversi joget di gedung Senayan.

Baca Juga:

Di hadapan para ibu-ibu, Uya Kuya meminta maaf karena sudah mengecewakan masyarakat atas kontroversi yang menyeret namanya, baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Uya Kuya Minta Maaf kepada Ibu-Ibu Setelah Berstatus Anggota DPR Nonaktif

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Uya Kuya minta maaf, konon suami Tasya Farasya gelapkan uang perusahaan, jadwal sidang cerai Bedu di PA Jaksel

