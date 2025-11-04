Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Sidang Cerai Raisa Digelar, Acha Kenang Momen Emosional

Selasa, 04 November 2025 – 09:37 WIB
Raisa dan Hamish Daud. Foto: Instagram/raisa6690

jpnn.com, JAKARTA - Sidang cerai Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (3/11).

Kabar sidang cerai Raisa dan Hamish Daud, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (3/11).

Kemudian, Acha Septriasa menceritakan salah satu momen paling emosional ketika dirinya menjalani sidang perceraiannya dari mantan suami, Vicky .

Sementara itu, personel BLACKPINK Rose mengundang riuh penonton dengan salah satu act stage sebelum membawakan deretan lagu solonya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sidang Cerai Raisa Digelar

Jadwal sidang tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan Abid baru-baru ini.

"Nanti (sidang) itu tanggal 3 November," kata Abid di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya: Sidang Cerai Raisa dan Hamish Daud Digelar Hari Ini

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Raisa  Hamish Daud  Acha Septriasa  Rose BLACKPINK 
