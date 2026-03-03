Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Sikap Lindi Dibongkar Mertua, Kakak Virgoun Buka Suara

Selasa, 03 Maret 2026 – 04:59 WIB
Eva Manurung bersama Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/evamanurung1105

jpnn.com, JAKARTA - Febby Carol bantah isu pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana terjadi karena hamil di luar nikah.

Pernyataan Febby soal isu Lindi hamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanang Senin (2/3).

Sementara itu, ibunda Virgoun, Eva Manurung menyampaikan komentar soal sikap menantunya, Lindi Fitriyana.

Kemudian, mantan kekasih Virgoun, Luna Alhamdy Putri buka suara mengenai kandasnya hubungan asmaranya dengan sang musisi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kakak Virgoun Buka Suara

Dia menegaskan tidak ingin memberi ruang bagi pihak-pihak yang menurutnya hanya mencari sensasi dari isu pribadi keluarganya.

"Aku pastinya enggak akan kasih panggung,” ujar Febby, dikutip dari kanal Cumicumi di YouTube, Minggu (1/3).

Baca selengkapnya: Kakak Virgoun Buka Suara soal Kabar Lindi Fitriyana Hamil sebelum Menikah

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  lindi fitriyana  febby carol  virgoun 
