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3 Berita Artis Terheboh: Slank Rilis Album Republik Fufufafa, Pesan Haru Betrand Peto

Sabtu, 06 Juni 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Slank Rilis Album Republik Fufufafa, Pesan Haru Betrand Peto - JPNN.COM
Sarwendah bersama Ruben Onsu dan Betrand Peto. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto memberi semangat untuk ayah angkatnya, Ruben Onsu yang tengah ribut dengan Sarwendah.

Pesan haru Betrand Peto untuk Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (5/6).

Sementara itu, grup musik Slank akhirnya merilis album terbaru yang berjudul Republik Fufufafa, kemarin.

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Kemudian, serial WeTV Original Love & 10 Million Dollars meraih pengakuan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pesan Haru Betrand Peto

Dukungan tersebut disampaikannya melalui pesan yang kemudian diunggah oleh Ruben Onsu di Instagram.

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Dalam pesan tersebut terlihat Betrand Peto meminta Ruben Onsu untuk fokus menjaga kesehatan.

Baca selengkapnya: Ruben Onsu Ribut dengan Sarwendah, Betrand Peto Sampaikan Pesan Haru

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pesan haru Betrand Peto, Slank rilis album Republik Fufufafa, Serial Love & 10 Million Dollars Raih Rekor MURI.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Betrand Peto  Slank  Serial  WeTV 
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