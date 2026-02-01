Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Sosok VA Muncul di CCTV, Denada Pilih Bungkam

Minggu, 01 Februari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Sosok VA Muncul di CCTV, Denada Pilih Bungkam - JPNN.COM
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Denada memilih bungkam soal gugatan Ressa, karena kondisi emosionalnya terguncang dan ingin menenangkan diri.

Pilihan Denada untuk bungkam soal gugatan anaknya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (31/1).

Sementara itu, Padi Reborn akan menggelar pertunjukan bertajuk Konser Dua Delapan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Baca Juga:

Kemudian, sosok perempuan berinisial VA sempat menemani influencer Lula Lahfah (LL) sebelum ditemukan meninggal dunia di apartemen.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan Denada Bungkam

Saat isu tersebut ramai diperbincangkan, penyanyi sekaligus presenter itu memilih tidak memberikan pernyataan langsung.

Baca Juga:

Kuasa hukum Denada, Muhammad Iqbal mengungkapkan alasan kliennya memilih menahan diri setelah digugat oleh anaknya sendiri.

Baca selengkapnya: Ini Alasan Denada Bungkam Setelah Digugat Putra Kandungnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, alasan Denada bungkam soal gugatan putranya, konser Padi Reborn di Jakarta, sosok perempuan berinisial VA muncul di CCTV.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Denada  Padi Reborn  Lula Lahfah 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp