3 Berita Artis Terheboh: Status Hukum DJ Panda, Kondisi Terkini Lesti Kejora

jpnn.com, JAKARTA - Band rock independen, Barasuara mengumumkan akan segera menggelar tur album showcase Jalaran Sadrah ke 5 kota di Indonesia.

Tur album terbaru Barasuara, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (14/10).

Sementara itu, penyanyi dangdut Lesti Kejora mengabarkan bahwa dirinya tengah hamil anak ketiga.

Kemudian, DJ Panda akan segera diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait laporan Erika Carlina.

1. Barasuara Umumkan Tur Album

Rangkaian tur tersebut menjadi bagian dari perayaan perjalanan musikal Barasuara serta merayakan karya terbaru kepada para penunggang badai dan khalayak yang lebih luas.

"Kami sangat bersemangat bisa kembali tur keliling Indonesia dengan Jalaran Sadrah. Lagu-lagu dalam album ini lahir dari banyak pengalaman hidup dan kami ingin membawanya langsung ke telinga penonton di berbagai kota,” ungkap Iga Massardi, vokalis dan gitaris Barasuara saat konferensi pers di Krapela, Jakarta Selatan pada Selasa (14/10).

