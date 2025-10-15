Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Status Hukum DJ Panda, Kondisi Terkini Lesti Kejora

Rabu, 15 Oktober 2025 – 04:56 WIB
Lesti Kejora. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band rock independen, Barasuara mengumumkan akan segera menggelar tur album showcase Jalaran Sadrah ke 5 kota di Indonesia.

Tur album terbaru Barasuara, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (14/10).

Sementara itu, penyanyi dangdut Lesti Kejora mengabarkan bahwa dirinya tengah hamil anak ketiga.

Baca Juga:

Kemudian, DJ Panda akan segera diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait laporan Erika Carlina.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Barasuara Umumkan Tur Album

Rangkaian tur tersebut menjadi bagian dari perayaan perjalanan musikal Barasuara serta merayakan karya terbaru kepada para penunggang badai dan khalayak yang lebih luas.

Baca Juga:

"Kami sangat bersemangat bisa kembali tur keliling Indonesia dengan Jalaran Sadrah. Lagu-lagu dalam album ini lahir dari banyak pengalaman hidup dan kami ingin membawanya langsung ke telinga penonton di berbagai kota,” ungkap Iga Massardi, vokalis dan gitaris Barasuara saat konferensi pers di Krapela, Jakarta Selatan pada Selasa (14/10).

Baca selengkapnya: Barasuara Umumkan Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di 5 Kota

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Barasuara umumkan tur konser, kondisi Lesti Kejora yang hamil tiga bulan, status hukum DJ Panda terkait laporan Erika Carlina

