JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Suami Anjani Diduga Gelapkan Dana, Ruben Onsu Dirawat

Kamis, 18 September 2025 – 10:15 WIB
Ruben Onsu. Foto: Instagram/betrandpetoputraonsu

jpnn.com, JAKARTA - Band rock alternatif asal Inggris, Muse akan segera menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada Jumat (19/9).

Konser Muse, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (17/9).

Sementara itu, presenter Ruben Onsu ternyata tengah dirawat di salah satu rumah sakit. 

Kemudian, suami Anjani Dina, Ezar Alkafia dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan aset senilai Rp 40 miliar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Rundown Konser Muse

Rundown konser bertajuk Muse Live in Jakarta sudah diumumkan. Open gate bakal dimulai pukul 15.00 WIB.

Sementara itu, Muse dijadwalkan beraksi mulai 19.30 WIB. Konser bertajuk Muse Live in Jakarta tersebut dipromotori oleh Ravel Entertainment.

Baca selengkapnya: Menanti Kemeriahan Konser Muse di Jakarta

