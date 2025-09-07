Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

3 Berita Artis Terheboh: Sukatani Mundur dari Pestapora, Freeport Dikeluarkan dari Daftar Sponsor

Minggu, 07 September 2025 – 04:56 WIB
Penampilan Rhoma Irama X Maliq & D'Essentials mengguncang Pestapora 2025, Jumat (8/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menyusul mundurnya sejumlah penampil akibat isu sponsor, Pestapora 2025 mengambil langkah dengan memutuskan kerja sama dengan PT Freeport Indonesia.

Mundurnya sejumlah penampil di Pestapora 2025, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (6/9).

Sementara itu, konser The Rockstar Legends Live in Jakarta - Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 akan digelar di Stadion Senayan.

Kemudian, sejumlah penampil memutuskan untuk mundur di Festival Pestapora 2025, karena isu disponsori PT Freeport Indonesia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Freeport Dikeluarkan dari Daftar Sponsor Pestapora

Penyelenggara acara mengumumkan keputusan tersebut melalui unggahan resmi di akun Instagram mereka.

Dalam pernyataan resmi, Pestapora mengonfirmasi kerja sama dengan PT Freeport Indonesia telah dihentikan.

Baca selengkapnya: Sederet Penampil Mundur, Pestapora 2025 Keluarkan PT Freeport Indonesia dari Daftar Sponsor

