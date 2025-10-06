Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Syifa Hadju Dilamar, Ashanty Dilaporkan

Senin, 06 Oktober 2025 – 12:03 WIB
Penyanyi Ashanty. Foto: Firda Junita/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Syifa Hadju membagikan momen saat dirinya dilamar oleh kekasihnya, El Rumi.

Momen Syifa Hadju dilamar menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (5/10).

Kemudian, sejumlah kenangan manis tercipta dalam Synchronize Fest 2025 di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada hari kedua, Sabtu (4/100.

Sementara itu, kronologi kejadian selebritas Ashanty dilaporkan mantan karyawannya, Ayu terkait dugaan perampasan aset secara paksa.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Syifa Hadju Dilamar El Rumi

Melalui akunnya di Instagram, aktris 25 tahun tersebut membagikan momen saat dirinya dilamar oleh El Rumi.

Dalam unggahannya, Syifa Hadju membagikan foto-fotonya bersama El Rumi di Lauterbrunnen, Swiss.

Baca selengkapnya: Dilamar El Rumi, Syifa Hadju: I Said Yes...

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Syifa Hadju  Synchronize Fest 2025  Ashanty 
