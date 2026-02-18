Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Tanggapan Ashanty soal Aurel, Denada Hanya Punya Dua Anak

Rabu, 18 Februari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Tanggapan Ashanty soal Aurel, Denada Hanya Punya Dua Anak
Ashanty. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Drummer cilik asal Papua, Shelyn Adlyani Hendroharto, terus mencuri perhatian lewat bakat musiknya.

Sosok Shelyn yang mencuri perhatian, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (17/2).

Kemudian, Ashanty memberi tanggapan soal rumor Aurel Hermansyah tidak dihiraukan oleh keluarga Atta Halilintar, Gen Halilintar.

Sementara itu, manajemen dan keluarga Denada menegaskan bahwa sang penyanyi hanya memiliki dua orang anak, yakni Ressa Rizky Rossano dan Aisha 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Drummer Cilik Shelyn Curi Perhatian

Siswi kelas 2 di SD IT Qurrota A’yun Abepura, Jayapura, ini dikenal aktif mengembangkan minatnya di bidang seni.

Di tengah kesibukan sekolah, Shelyn rutin mengasah kemampuan bermusiknya melalui berbagai kelas formal.

Baca selengkapnya: Shelyn, Drummer Cilik Papua yang Multitalenta dan Penuh Prestasi



TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Shelyn Adlyani Hendroharto  Ashanty  Denada 
