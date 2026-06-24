3 Berita Artis Terheboh: Tantri Belum Lapor Polisi, Ruben Bagikan Momen Mengharukan

Rabu, 24 Juni 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu membagikan momen manis menjelang keberangkatannya menjalani ibadah umrah.

Momen yang dibagikan Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (23/6).

Sementara itu, vokalis band Kotak, Tantri Syalindri menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh teman sendiri.

Kemudian, Elly Sugigi nyaris menjalin kerja sama dengan Hanania Group, travel umrah yang kini tersandung kasus penipuan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Bagikan Momen Mengharukan

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan suasana di bandara saat dirinya bersama orang-orang yang hendak berangkat ke Tanah Suci.

Dari video tersebut, salah satu yang mencuri perhatian yakni momen ketika pria berusia 42 tahun itu tampak bertemu kedua buah hatinya, Thalia dan Thania Putri Onsu.

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