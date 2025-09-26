3 Berita Artis Terheboh: Tasya Minta Nafkah Rp 100, Momo: Hancur Hati Ini, Mam

Jumat, 26 September 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Harabdu Tohar alias Bedu tengah jadi perbincangan netizen di media sosial.

Kabar perceraian Bedu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (25/9).

Kemudian, kuasa hukum Tasya Farasya, M. Fattah Riphat menuturkan, kliennya hanya meminta nafkah senilai Rp 100 terhadap Ahmad Assegaf.

Baca Juga: Bedu Ajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Sementara itu, penyanyi Narova Morina Sinaga atau Momo Geisha mengabarkan bahwa ibundanya, Tinurmaya Nainggolan meninggal dunia pada Rabu (24/9).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fakta Permohonan Cerai Bedu

Bedu dikabarkan mengajukan permohonan cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Sejumlah fakta terkait kabar tersebut pun telah diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah pada Rabu (24/9).

Baca selengkapnya: Fakta-Fakta Permohonan Cerai Bedu Terhadap Istri