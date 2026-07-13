3 Berita Artis Terheboh: Temon Meninggal, Vicky Prasetyo Pastikan Masih Menafkahi Istri Siri

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka, komedian Temon Templar meninggal dunia pada usia 59 tahun, Minggu (12/7).

Kabar Temon meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu.

Kemudian, Vicky Prasetyo membantah tuduhan telah menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.

Sementara itu, VIMA membidik pasar Asia, perkuat ekosistem platform drama pendek digital agar tetap eksis.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komedian Temon Templar Meninggal Dunia

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Temon mengembuskan napas terakhir pada pukul 08.42 WIB. Jenazah disemayamkan di Pondok Karya Blok E Nomor 42, Pela Mampang, Jakarta Selatan.

Temon yang memiliki nama asli Simson Rarameha Ngadang dikenal sebagai salah satu komedian yang mewarnai industri hiburan Indonesia.

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