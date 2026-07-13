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JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Temon Meninggal, Vicky Prasetyo Pastikan Masih Menafkahi Istri Siri

Senin, 13 Juli 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Temon Meninggal, Vicky Prasetyo Pastikan Masih Menafkahi Istri Siri - JPNN.COM
Vicky Prasetyo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka, komedian Temon Templar meninggal dunia pada usia 59 tahun, Minggu (12/7).

Kabar Temon meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu.

Kemudian, Vicky Prasetyo membantah tuduhan telah menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.

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Sementara itu, VIMA membidik pasar Asia, perkuat ekosistem platform drama pendek digital agar tetap eksis.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komedian Temon Templar Meninggal Dunia

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Temon mengembuskan napas terakhir pada pukul 08.42 WIB. Jenazah disemayamkan di Pondok Karya Blok E Nomor 42, Pela Mampang, Jakarta Selatan.

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Temon yang memiliki nama asli Simson Rarameha Ngadang dikenal sebagai salah satu komedian yang mewarnai industri hiburan Indonesia.

Baca selengkapnya: Kabar Duka: Komedian Temon Templar Meninggal Dunia

Rangkuman 3 berita artis terheboh, komedian Temon meninggal, Vicky Prasetyo buktikan masih kirim nafkah untuk istri siri, VIMA bidik pasar Asia

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Temon  Vicky Prasetyo  vima 
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