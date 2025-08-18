Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Terungkap Obrolan & Perjuangan Mpok Alpa, Goyangan Prabowo Bikin Heboh

Senin, 18 Agustus 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Terungkap Obrolan & Perjuangan Mpok Alpa, Goyangan Prabowo Bikin Heboh - JPNN.COM
Raffi Ahmad dan Irfan Hakim di rumah duka Mpok Alpa, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto terlihat ikut bergoyang bersama hadirin saat lagu Tabola Bale dinyanyikan.

Aksi presiden bergoyang, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (17/8).

Sementara itu, Raffi Ahmad sangat berduka dengan kepergian komedian Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Baca Juga:

Kemudian, suami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengungkapkan soal penyakit yang diidap sang istri sebelum meninggal dunia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Prabowo Bergoyang

Lagu tersebut dinyanyikan oleh Silet Open Up dan Diva Aurel saat peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/8).

Baca Juga:

Prabowo yang mulanya duduk di depan Istana Merdeka, turun ke halaman dan berjoget sejenak mengikuti lagu Tabola Bale.

Baca selengkapnya: Tabola Bale Berkumandang, Prabowo pun Bergoyang

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Prabowo Subianto bergoyang, obrolan terakhir Mpok Alpa dengan Raffi Ahmad, perjuangan mendiang Mpok Alpa sebelum meninggal.

