Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Tiara Minta Terdakwa Dihukum Berat, Vonis Nikita Mirzani Jadi 6 Tahun,

Kamis, 11 Desember 2025 – 12:00 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Tiara Minta Terdakwa Dihukum Berat, Vonis Nikita Mirzani Jadi 6 Tahun, - JPNN.COM
Aktris Nikita Mirzani seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu mengaku dirinya saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Depok, Jawa Barat.

Pengakuan Bedu tinggal di kontrakan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (10/12).

Sementara itu, aktris Nikita Mirzani sepertinya harus menjalani masa hukuman di penjara lebih lama.

Baca Juga:

Kemudian, sidang kasus dugaan akses ilegal yang menimpa Tiara Aurellie masih berlanjut pekan depan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Bedu Tinggal di Kontrakan

Kekinian, pemilik nama Harabdu Tohar itu tak lagi tinggal di rumah lamanya.

Baca Juga:

Bedu mengaku dirinya saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Depok, Jawa Barat.

Baca selengkapnya: Resmi Bercerai, Bedu Kini Tinggal di Kontrakan Rp70 Juta

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Bedu tinggal di kontrakan, alasan vonis Nikita Mirzani diperberat jadi 6 tahun. Tiara Aurellie minta terdakwa dihukum berat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Bedu  Nikita Mirzani  Tiara Aurellie 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp