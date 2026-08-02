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3 Berita Artis Terheboh: Trisno PAS Band Meninggal, Sandy Beber Kronologinya

Minggu, 02 Agustus 2026 – 08:53 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Trisno PAS Band Meninggal, Sandy Beber Kronologinya - JPNN.COM
Trisno Pas Band. Foto: Instagram/tris_noize

jpnn.com, BANDUNG - Bassist PAS Band, Bambang Sutrisno alias Trisno meninggal dunia akibat komplikasi penyakit di Bandung, Jawa Barat.

Kabar Trisno PAS Band meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (1/8).

Sementara itu, Sandy PAS Band menceritakan kronologi Trisno meninggal dunia.

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Kemudian, Kanwil Ditjenpas DKI Jakarta membantah adanya intimidasi terhadap Nikita Mirzani saat menjalani masa tahanan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Trisno PAS Band Meninggal Dunia

Trisno meninggal di Kota Bandung pada Sabtu (1/8/2026) sore.

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Informasi tersebut dibenarkan oleh manajer PAS Band, Andrian Ramdany.

Baca selengkapnya: †risno Bassist PAS Band Meninggal di Bandung

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Trisno PAS Band meninggal, Sandy PAS Band menceritakan kronologinya, penjelasan Ditjen PAS DKI soal rumor Nikita Mirzani.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Trisno Pas Band  Sandy Pas Band  Nikita Mirzani 
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