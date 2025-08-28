Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ustaz EE Dilaporkan, Prabowo Temui Gus Miftah

Kamis, 28 Agustus 2025 – 04:54 WIB
Gus Miftah saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/8). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Ustaz Evie Effendi dilaporkan ke Polrestabes Bandung dalam kasus dugaan KDRT dan tindak penganiayaan.

Dugaan KDRT Ustaz Evie Effendi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (27/8).

Sementara itu, Presiden Prabowo bertemu Gus Miftah, bahas pentingnya merawat kebinekaan dan kerukunan bangsa.

Kemudian, rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike ternyata tidak hanya menghebohkan Pacu Jalur, tetapi juga kawasan Pantai Indah Kapuk.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkumannya berikut:

1. Ustaz EE Dilaporkan

Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/985/VII/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT.

"Benar (adanya laporan Evie Effendie)," kata Kasat Reskrim Polretabes Bandung AKBP Abdul Rachman, saat dikonfirmasi, Rabu (27/8).

Baca selengkapnya: Dugaan Kasus KDRT, Penceramah Evie Effendi Dilaporkan ke Polisi Oleh Anak Kandungnya

Rangkuman 3 berita artis, Ustaz EE dilaporkan. Presiden Prabowo bertemu Gus Miftah, Melly Mike mai Melly Mike jalan-jalan ke PIK.

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Gus Miftah  Melly Mike 
