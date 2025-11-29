3 Berita Artis Terheboh: Video Inara Rusli Jadi Buruan, Profil Insanul Fahmi Disorot

Sabtu, 29 November 2025 – 11:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Influencer Wardatina Mawa mengungkap rekaman dua jam dugaan perselingkuhan suaminya dengan Inara Rusli.

Video durasi 2 jam Inara Rusli, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (28/11).

Kemudian, nama Insanul Fahmi ramai diperbincangkan setelah mengaku sudah menikah Inara Rusli, secara agama alias siri.

1. Video Syur Inara Rusli

Kepada Denny Sumargo, dia membocorkan rekaman CCTV yang diduga berisi hubungan terlarang antara Fahmi dan Inara.

Dalam potongan video yang ditampilkan di kanal YouTube Denny Sumargo, wajah pelaku memang tidak tampak.

Baca selengkapnya: Wardatina Mawa Bongkar Zina Besar Suami dan Inara Rusli, Video 2 Jam Jadi Sorotan