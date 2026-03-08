Close Banner Apps JPNN.com
3 Berita Artis Terheboh: Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Richard Lee Ditahan

Minggu, 08 Maret 2026 – 11:49 WIB
Vidi Aldiano. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Duka cita dirasakan oleh selebritas sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier. Sang sahabat, Vidi Aldiano meninggal dunia.

Kesedihan Deddy Corbuzier, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (7/3).

Sementara itu, penyanyi Vidi Aldiano alias VIDI dikabarkan meninggal dunia setelah enam tahun berjuang melawan kanker ginjal.

Penahanan terhadap Richard Lee dilakukan seusai dokter kecantikan itu menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Deddy Corbuzier Kehilangan

Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Deddy Corbuzier mengucapkan rasa kehilangannya atas meninggalnya suami Sheila Dara tersebut.

"My heart is broken. Badly broken. You gone too soon, beautiful soul. Vidi Aldiano (hatiku hancur, sangat hancur. Kamu pergi terlalu cepat, jiwa yang indah)," ujar Deddy Corbuzier.

Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Deddy Corbuzier: My Heart is Broken

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Deddy Corbuzier merasa kehilangan, Vidi Aldiano meninggal dunia, Richard Lee ditahan.

