3 Berita Artis Terheboh: Wasiat Epy Kusnandar, Damar Rizal Terjun ke Dunia Akting

Rabu, 20 Agustus 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Epy Kusnandar sempat menyinggung soal wasiat ingin dimakamkan di Garut, sang putra beri penjelasan begini.

Wasiat Epy, menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment di JPNN sepanjang Selasa (19/8).

Sementara itu, pengumuman hasil tes DNA dari Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sangat dinantikan oleh kedua pihak.

Kemudian, Damar Rizal mengungkapkan pesan sang ayah saat dirinya memutuskan terjun ke industri film.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Wasiat Epy Kusnandar

Banyak yang mengira "wasiat" tersebut mengindikasikan kondisi kesehatan Epy menurun atau firasat akan sesuatu yang buruk.

Menanggapi berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat, putra Epy Kusnandar, Damar Rizal, akhirnya angkat bicara.

