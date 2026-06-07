3 Buah untuk Penderita Diabetes, Gula Darah Tetap Normal
jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai buah.
Kita semua menyadari fakta bahwa buah-buahan sangat bergizi dan bisa meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan.
Namun, hal ini sangat berbeda bagi penderita diabetes. Faktanya, buah-buahan tidak dianggap sebagai makanan yang baik untuk diabetes.
Anda tahu, kadar gula darah kita dipengaruhi oleh asupan karbohidrat, terutama karena tubuh kita mengubah karbohidrat menjadi glukosa.
Buah-buahan tidak hanya kaya karbohidrat, tetapi juga mengandung cukup banyak gula.
Apakah ini berarti penderita diabetes harus menghindari buah?
Jawaban singkatnya adalah tidak. Diabetes adalah penyakit kronis tetapi bisa dikelola.
Saat memilih buah untuk penderita diabetes, Anda harus memastikan ukuran porsi terkontrol dan indeks glikemik (IG) buah rendah.