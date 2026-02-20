Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Buah yang Baik Dikonsumsi Penderita Kolesterol Tinggi untuk Buka Puasa

Jumat, 20 Februari 2026 – 04:16 WIB
3 Buah yang Baik Dikonsumsi Penderita Kolesterol Tinggi untuk Buka Puasa - JPNN.COM
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Salah satu cara mengatasi kolesterol tinggi ialah dengan mengonsumsi buah-buahan.

Apakah ada buah-buahan yang bisa dikonsumsi penderita kolesterol tinggi saat buka puasa?

Baca Juga:

Tentu saja ada. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan sumber yang baik dari serat makanan, yang bisa membantu mengurangi low-density lipoprotein – LDL atau kolesterol “jahat”.

Selain itu, kalium dalam pisang juga tinggi membantu menurunkan tekanan darah, dan pada gilirannya, bisa menurunkan kolesterol tinggi dan menyehatkan jantung.

Baca Juga:

Pisang merupakan tanaman rumah bagi masyarakat Indonesia.

Selain banyak jenis dan aneka rasa, pisang mampu menjadi obat bagi berbagai penyakit.

Ada beberapa jenis buah yang baik dikonsumsi penderita kolesterol tinggi untuk buka puasa dan salah satunya ialah pisang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kolesterol tinggi  Buah  pisang  Tomat 
BERITA KOLESTEROL TINGGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp