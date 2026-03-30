3 Buah yang Wajib Dikonsumsi Penderita Asam Urat

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh.

Asam urat terjadi akibat mengonsumsi makanan yang mengandung kadar purin tinggi.

Untuk menurunkan asam urat, Anda bisa mengonsumsi beberapa buah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kelompok buah beri

Ada banyak jenis buah beri yang bisa kamu pilih, seperti stroberi, raspberi, blueberry, atau cranberry.

Kelompok buah beri sama seperti buah untuk asam urat lainnya, yakni kaya vitamin C dan nutrisi yang menyehatkan tubuh.

2. Kelompok buah sitrus

Beberapa jenis buah sitrus yang bisa kamu nikmati adalah jeruk manis, jeruk bali, lemon, atau jeruk nipis.

Jeruk bali atau jeruk manis, bisa kamu konsumsi langsung. Sementara lemon dan jeruk nipis, biasanya lebih aman jika kamu konsumsi sebagai minuman.