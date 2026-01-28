Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Bulan Rehabilitasi, Onadio Leonardo Bebas Hari Ini

Rabu, 28 Januari 2026 – 10:10 WIB
3 Bulan Rehabilitasi, Onadio Leonardo Bebas Hari Ini - JPNN.COM
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/bebyleonardo

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo dikabarkan akan bebas dari pusat rehabilitasi pada hari ini, Rabu (28/1).

Kabar tersebut diungkapkan oleh istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia melalui akun miliknya di Instagram.

Melalui sebuah video, dia menyebut suaminya yang karib disapa Onad itu bakal pulang ke rumah hari ini.

Baca Juga:

"Selamat pagi, pagi ini bangun tidur happy banget karena hari ini suami aku pulang," kata Beby Prisillia.

Mantan pramugari itu mengaku sangat senang Onad akhirnya bisa pulang ke rumah.

Menurut Beby Prisillia, mantan vokalis Killing Me Inside itu tidak sabar bertemu dengan anak-anak.

Baca Juga:

"Akhirnya dia bisa ketemu anak-anak, bobok bersama kami lagi," tambahnya.

Diketahui, Onadio Leonardo ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis (30/10/2025) malam

Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo dikabarkan bakal bebas dari pusat rehabilitasi pada hari ini, Rabu (28/1).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Onadio Leonardo  Onad  Beby Prisillia  Onadio Leonardo narkoba 
BERITA ONADIO LEONARDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp