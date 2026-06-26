3 Calon Kopdes Meninggal Saat Latsarmil, Mensesneg: Kalau Evaluasi Jelas, Dong

Jumat, 26 Juni 2026 – 18:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi atau Pras menyebut pemerintah bakal mengevaluasi pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Hal demikian dikatakan Pras menyikapi kabar tiga calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP meninggal dunia saat ikut Latsarmil.

"Kalau evaluasi jelas, dong," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Menurutnya, pemerintah bakal melaksanakan evaluasi ketika terjadi salah prosedur dalam setiap kebijakan.

"Kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian, ya, itu juga bagian dari evaluasi," ujar Pras.

Dia mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto tentu memantau setiap kebijakan pemerintah, semisal Latsarmil bagi calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP.

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"Monitor semua, dong," ujar Pras.

Dia kemudian menerima pertanyaan soal kemungkinan Latsarmil bagi calon manajer Kopdes Merah dan KNMP dihentikan menyusul kasus tiga orang meninggal dunia.