3 Camilan Tinggi Kandungan Protein untuk Kesehatan Usus yang Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita.

Protein bisa meningkatkan kesehatan usus dengan mendukung sel-sel sehat, mendorong pertumbuhan mikroba bermanfaat, dan memperkuat sistem pertahanan terhadap mikroorganisme berbahaya.

Ada beberapa camilan kaya kandungan protein yang bisa Anda konsumsi.j

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Yogurt Yunani

Satu cangkir yogurt Yunani tawar rendah lemak mengandung 20 gram protein.

Carilah yogurt Yunani yang mengandung "kultur hidup dan aktif," yaitu probiotik.

Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bermanfaat bagi kesehatan usus jika dikonsumsi dalam jumlah cukup.

Probiotik mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus sekaligus meningkatkan mekanisme pertahanan terhadap mikroorganisme berbahaya.