3 Camilan untuk Kesehatan Jantung yang Lebih Baik

Minggu, 10 Mei 2026 – 06:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan organ penting yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan jantung bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi beberapa camilan.

Camilan sehat untuk jantung sebaiknya mengandung serat, lemak sehat, protein, kalium, magnesium, dan antioksidan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Hummus dan Sayuran

Hummus merupakan saus kental yang terbuat dari campuran kacang arab, minyak zaitun, air perasan lemon, dan tahini (pasta dari biji wijen).

Saat disajikan bersama sayuran seperti brokoli atau wortel, hummus menjadi camilan kaya serat dan protein.

Serat dan protein bisa merangsang pelepasan hormon kenyang seperti PYY serta GLP-1.

Hormon tersebut memberikan sinyal pada otak bahwa tubuh sudah cukup makan, sehingga membantu mencegah makan berlebihan.