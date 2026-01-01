3 Cara Alami Atasi Perut Buncit dengan Cepat

Kamis, 01 Januari 2026 – 08:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI perut buncit bisa membuat rasa percaya diri seseorang menurun drastis.

Mengapa bisa terjadi perut buncit? Perut buncit pada umumnya terjadi karena adanya lemak.

Namun, ada beberapa kondisi di mana perut buncit tidak terasa kenyal, tetapi keras.

Hal ini terjadi karena penumpukan lemak yang sangat banyak hingga membentuk padatan yang mendorong dinding perut ke luar sehingga buncit dan keras.

Terjadinya perut buncit juga bisa disebabkan dari faktor genetik, jenis kelamin, pola makan tidak sehat dan kurang gerak.

Masalah perut buncit mungkin sering dianggap sepele karena hanya mengganggu penampilan.

Namun, sebenarnya perut buncit bisa memicu berbagai macam penyakit berbahaya.

Oleh karena itu, penting untuk segera menangani permasalahan perut buncit tersebut.