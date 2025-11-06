Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

3 Cara Mudah Merawat Kompor Modena agar Awet dan Aman

Kamis, 06 November 2025 – 18:33 WIB
3 Cara Mudah Merawat Kompor Modena agar Awet dan Aman - JPNN.COM
3 Cara Mudah Merawat Kompor agar Awet dan Aman. Foto: Modena

jpnn.com, JAKARTA - Kompor menjadi salah satu peralatan dapur yang paling sering digunakan setiap hari, mulai dari menyiapkan sarapan hingga makan malam.

Karena intensitas pemakaiannya tinggi, perawatan rutin menjadi hal penting agar kompor tetap awet, aman, dan berfungsi optimal.

MODENA, merek home appliances ternama di Indonesia, membagikan tiga cara mudah merawat kompor agar tahan lama dan bebas dari risiko kebocoran gas maupun api tidak stabil.

Baca Juga:

1. Pilih Sesuai Kebutuhan dan Pastikan Instalasinya Benar

Langkah awal dalam merawat kompor adalah memilih jenis yang sesuai kebutuhan. MODENA menjelaskan, ada dua tipe kompor yang umum digunakan, yakni kompor gas dan kompor listrik.

Kompor gas cocok bagi pengguna yang ingin mengatur panas dengan fleksibel, sedangkan kompor listrik menawarkan tampilan modern serta perawatan yang lebih mudah.

Selain itu, instalasi juga menjadi faktor penting. Pemasangan yang tidak sesuai standar atau penggunaan regulator gas yang tidak cocok dapat menyebabkan kebocoran gas.

Baca Juga:

“Jika tidak yakin dengan teknis pemasangan, sebaiknya gunakan layanan instalasi dari teknisi resmi,” ujar Rully Sujarko, Head of Customer Care MODENA.

2. Jangan Tunggu Rusak, Lakukan Perawatan Berkala

MODENA menekankan pentingnya kebersihan kompor sebagai bentuk perawatan sederhana. Setelah digunakan, lap permukaan dengan kain lembap untuk menghindari penumpukan minyak, noda makanan, dan karat.

Modena bagikan tiga cara mudah merawat kompor agar awet, aman, dan bebas dari risiko kebocoran gas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kompor  kompor gas  Modena  Modena Customer Care 
BERITA KOMPOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp