3 dari 5 Juara Bertahan Tembus 16 Besar Malaysia Open 2026

Selasa, 06 Januari 2026 – 21:46 WIB

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Tiga dari lima juara bertahan di Malaysia Open 2026 Super 1000 memastikan tiket 16 Besar setelah mengalahkan para lawannya pada babak pertama di Axiata Arena, Selasa (6/1).

Petahana di tunggal putra Shi Yu Qi (China) menang dari Rasmus Gemke (Denmark) 23-21, 21-15.

Di 16 Besar, Kamis (8/1), Shi Yu Qi akan meladeni tunggal putra India Ayush Shetty yang lulus ke 16 Besar seusai menundukkan duta tuan rumah Lee Zii Jia 21-12, 21-17.

Pada sektor tunggal putri, si juara bertahan An Se Young (Korea) bersusah payah menaklukkan Michelle Li (Kanada) 19-21, 21-16, 21-18.

Next, An Se Young ketemu Nozomi Okuhara (Jepang) di 16 Besar. Nozomi mengalahkan Pai Yu Po (Taiwan) di babak pertama, dengan 21-12, 21-14.

Sementara itu, ganda putra Kim Won Ho/Seo Seung Jae memulai kampanye mempertahankan gelar Malaysia Open dengan memukul salah satu wakil China Chen Bo Yang/Liu Yi 21-18, 21-17.

Kim/Seo ke 16 Besar dan berjumpa dengan ganda putra tuan rumah Nur Azriyn/Tan Wee Kiong yang menang dari Ong Yew Sin Teo Ee Yi 11-21, 24-22, 21-11 di 32 Besar.

Dua petahana lainnya, yakni ganda putri Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang) dan Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand) baru mengayun raket di babak pertama (32 Besar) pada Rabu (7/1).