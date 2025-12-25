Close Banner Apps JPNN.com
3 dari 9 Laga Tunda Pekan ke-8 Super League Itu Superbig Match

Kamis, 25 Desember 2025 – 09:43 WIB
Bek Persib Bandung Federico Barba. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Tiga dari sembilan laga tunda pekan ke-8 Super League yang hadir pada 27-30 Desember layak diberi label superbig match.

Di Bandung, tuan rumah yang menyandang status petahana Persib Bandung, menjamu PSM Makassar.

Di Ternate, Malut United yang sedang on fire kedatangan pemuncak klasemen Borneo FC.

Di Bali, Dewa United bertandang ke markasnya Bali United yang pelan-pelan seperti menemukan permainan terbaik. 

Jadwal Laga Tunda Pekan ke-8 Super League
Bek Persib Bandung Federico Barba mengatakan timnya siap menghadapi PSM Makassar.

Barba mengatakan bahwa tim pelatih sudah memberikan berbagai program.

"Kami mulai berbicara tentang mereka (PSM). Seperti di laga sebelumnya, pelatih melakukan persiapan dengan sangat baik dan memberi kami masukan soal lawan dan kami coba menangkapnya," kata Barba kemarin.

Laga tunda pekan ke-8 Super League digelar akhir pekan dan awal pekan depan. Seru. Ada partai besar.

