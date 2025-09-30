3 Efek Samping Jahe yang Menakutkan

Selasa, 30 September 2025 – 07:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu rempah yang telah lama terkenal akan manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan tubuh.

Ternyata, jahe jika dikonsumsi berlebih tidak bagus juga. Untuk menfaat jahe biasanya disajikan hangat-hangat menyembuhkan sakit kepala, flu dan sakit perut.

Namun, jangan terlalu sering mengonsumsi rempah-rempah itu bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bisa terjadi pendarahan saat haid

Efek samping jahe yang pertama ialah mengakibatkan pendarahan saat haid.

Jahe memang memiliki sifat pengecer darah alami. Hal itu, sangat tidak baik dikonsumsi kaum hawa berlebih ketika saat datang bulan, bisa terjadi pendarahan.

Pendarahan itu terjadi karena adanya kandunhan asam salisilat yang memiliki sifat anti koagulasi pada jahe.

2. Hipoglikemia

Jahe terkenal untuk mengurangi kadar gula atau glukosa dalam tubuh.