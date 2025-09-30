Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Efek Samping Jahe yang Menakutkan

Selasa, 30 September 2025 – 07:42 WIB
3 Efek Samping Jahe yang Menakutkan - JPNN.COM
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu rempah yang telah lama terkenal akan manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan tubuh.

Ternyata, jahe jika dikonsumsi berlebih tidak bagus juga. Untuk menfaat jahe biasanya disajikan hangat-hangat menyembuhkan sakit kepala, flu dan sakit perut.

Namun, jangan terlalu sering mengonsumsi rempah-rempah itu bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bisa terjadi pendarahan saat haid

Efek samping jahe yang pertama ialah mengakibatkan pendarahan saat haid.

Jahe memang memiliki sifat pengecer darah alami. Hal itu, sangat tidak baik dikonsumsi kaum hawa berlebih ketika saat datang bulan, bisa terjadi pendarahan.

Baca Juga:

Pendarahan itu terjadi karena adanya kandunhan asam salisilat yang memiliki sifat anti koagulasi pada jahe.

2. Hipoglikemia

Jahe terkenal untuk mengurangi kadar gula atau glukosa dalam tubuh.

Ada beberapa efek samping jahe yang ternyata berbahaya untuk kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan dan salah satunya gangguan pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   efek samping jahe  Jahe  haid  Gangguan pencernaan 
BERITA EFEK SAMPING JAHE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp