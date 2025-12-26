Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Efek Samping Makan Pepaya Berlebihan, Tidak Baik untuk Kesehatan Kulit

Kamis, 01 Januari 2026 – 01:09 WIB
3 Efek Samping Makan Pepaya Berlebihan, Tidak Baik untuk Kesehatan Kulit
Ilustrasi pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan gizinya yang luar biasa.

Pepaya yang segar dan manis memiliki rasa dan aroma yang khas.

Jangan lupa, bagaimana semua orang membicarakan tentang manfaat pepaya yang luar biasa.

Terlepas dari ini, ada beberapa efek samping pepaya muncul jika Anda benar-benar tergila-gila pada buah yang satu ini.

Seperti kata pepatah, makan apa pun secara berlebihan itu berbahaya.

Seseorang harus mematuhi jumlah sedang atau dosis harian apa pun yang ada dalam menu.

Hal yang sama berlaku untuk pepaya dan banyak buah favorit Anda juga. Pepaya memiliki daftar manfaat yang membanggakan.

Dari menjaga kesehatan jantung, dan menurunkan kolesterol hingga memperlancar buang air besar, pepaya memiliki manfaat yang luar biasa.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi buah pepaya secara berlebihan yang tidak baik untuk kesehatan dan bisa meningkatkan risiko serangan penyakit ini.

