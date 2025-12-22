3 Efek Samping Makan Tomat Berlebihan, Tingkatkan Risiko Iritasi Usus
jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Tomat dipercaya bisa menurunkan berat badan, menekan risiko kanker, dan penyakit lainnya.
Namun, buah ini ternyata juga bisa mendatangkan masalah bagi kesehatan Anda.
Apalagi, bagi mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu, dianjurkan berhati-hati saat mengonsumsi tomat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Masalah Kencing
Tomat ternyata juga bisa mengiritasi kandung kemih. Selain itu, tomat bisa menyebabkan inkontinensia urine.
Dalam beberapa kasus tertentu, tomat bisa menyebabkan munculnya rasa terbakar di kandung kemih.
2. Iritasi Usus
Tomat ternyata bisa menyebabkan seseorang mengalami iritasi usus.