Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Efek Samping Makan Tomat Berlebihan, Tingkatkan Risiko Iritasi Usus

Senin, 22 Desember 2025 – 06:50 WIB
3 Efek Samping Makan Tomat Berlebihan, Tingkatkan Risiko Iritasi Usus - JPNN.COM
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Tomat dipercaya bisa menurunkan berat badan, menekan risiko kanker, dan penyakit lainnya.

Namun, buah ini ternyata juga bisa mendatangkan masalah bagi kesehatan Anda.

Baca Juga:

Apalagi, bagi mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu, dianjurkan berhati-hati saat mengonsumsi tomat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Masalah Kencing

Tomat ternyata juga bisa mengiritasi kandung kemih. Selain itu, tomat bisa menyebabkan inkontinensia urine.

Baca Juga:

Dalam beberapa kasus tertentu, tomat bisa menyebabkan munculnya rasa terbakar di kandung kemih.

2. Iritasi Usus

Tomat ternyata bisa menyebabkan seseorang mengalami iritasi usus.

Ada beberapa efek samping makan tomat secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan iritasi usus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tomat  makan tomat  iritasi usus  masalah ginjal 
BERITA TOMAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp