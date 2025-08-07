Kamis, 07 Agustus 2025 – 13:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Drama Korea, My Lovely Journey akhirnya bisa disaksikan melalui Vidio mulai awal Agustus 2025.

Dibintangi oleh Gong Seung Yeon (Kang Yeo Reum), Yoo Joon Sang (O Sang Sik), serta Kim Jae Yeong (Lee Yeon Seok), drama itu menceritakan tentang kisah seorang mantan idol yang tidak pernah menjadi pusat perhatian sepanjang karier dan perjalanan pencarian jati dirinya setelah beralih profesi menjadi seorang reporter.

My Lovely Journey dinilai sangat cocok untuk ditonton terutama bagi para penggemar drama Korea bergenre drama, romance, dan heartwarming.

Kisah itu menggambarkan bagaimana berjuang dan berusaha untuk menemukan jati diri masing-masing melalui profesi baru dan pertemuan yang tidak disengaja.

Berikut 3 fakta menarik soal drama Korea, My Lovely Journey:

1. Diadaptasi dari novel

Baca Juga: Ini Jadwal Tayang Film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah

Series drama Korea My Lovely Journey ini diadaptasi dari sebuah novel best-seller asal Jepang karya Maha Harada berjudul Oka no Ue no Kenjin Tabiya Okaeri yang terbit pada 2021 lalu.

Versi drama korea dari novel itu memvisualisasikan berbagi destinasi yang akan dikunjungi oleh tokoh utama dan menghadirkan atmosfer yang mendalam.