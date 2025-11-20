Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

3 Fakta Menarik Tentang Drama Korea Last Summer

Kamis, 20 November 2025 – 16:16 WIB
3 Fakta Menarik Tentang Drama Korea Last Summer - JPNN.COM
Drama Korea Last Summer yang dibintangi oleh Lee Jae Wook, Choi Sung Eun, serta Kim Hun Woo. Foto: Dok. Vidio

jpnn.com, JAKARTA - Drama Korea Last Summer yang dibintangi oleh Lee Jae Wook, Choi Sung Eun, serta Kim Hun Woo akhirnya tayang.

Drama 12 episode itu menceritakan tentang hubungan rumit saudara kembar yang terpisah akibat perceraian orang tua dan cinta segitiga dengan teman kecil.

Kisah tersebut membuat tiga tokoh utama merasa terjebak dalam hubungan yang rumit antara cinta, persahabatan dan keadaan.

Baca Juga:

Berikut 3 fakta menarik tentang Last Summer yang tayang di Vidio:

1. Memerankan dua karakter, Lee Jae Wook beri alasan mengharukan

Lee Jae Wook menjelaskan dirinya merasa disembuhkan secara emosional dan dikelilingi kehangatan. Dia ingin menggambarkan emosi itu melalui karakter ganda yang diperankan dalam drama Last Summer.

Baca Juga:

Menurutnya, drama tersebut menceritakan tentang waktu, musim, dan orang-orang penting yang tumbuh bersama dengan kita.

2. Misteri masa lalu mengundang rasa penasaran

Drama Korea Last Summer yang dibintangi oleh Lee Jae Wook, Choi Sung Eun, serta Kim Hun Woo akhirnya tayang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Last Summer  Vidio  Drama Korea  Drakor 
BERITA LAST SUMMER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp