3 Ganda Putra Indonesia Mengamuk di Hylo Open 2025, Tembus 16 Besar

Rabu, 29 Oktober 2025 – 06:04 WIB

jpnn.com - Tiga ganda putra Indonesia tampil garang pada laga pembuka Hylo Open 2025.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat sama-sama berhasil melangkah ke babak 16 besar turnamen BWF Super 500 itu.

Leo/Bagas menjadi pasangan pertama yang membuka jalan wakil Merah Putih. Mereka tampil solid saat menumbangkan ganda Malaysia Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dua gim langsung 21-16, 21-17.

Selanjutnya, giliran Sabar/Reza yang menyusul langkah Leo/Bagas. Ganda putra ranking 11 dunia itu menundukkan wakil Prancis Elio Adam/Leo Rossi dengan skor 22-20, 21-13

Kemenangan delegasi Indonesia dilengkapi oleh Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Meski sempat kehilangan gim pertama, Rian/Rahmat mampu bangkit dan menumbangkan pasangan Denmark Rasmus Espersen/Andreas Sondergaard dengan skor 17-21, 21-14, 21-14.

Dengan hasil ini, Indonesia memastikan tiga wakil ganda putra di babak 16 besar Hylo Open 2025.

Namun perjuangan wakil Indonesia belum berhenti. Sejumlah pemain lainnya masih berpeluang menyusul ke babak 16 besar saat turun bertanding pada hari ini, Rabu (29/10/2025).