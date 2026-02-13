3 Hari Dicari, Pria yang Hilang Saat Memasang Perangkap Ikan Ditemukan Tak Bernyawa

jpnn.com, EMPAT LAWANG - Seorang pria bernama Anjasmi Andesta (32), warga Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang yang hilang tenggelam saat memasang perangkap ikan akhirnya ditemukan pada Jumat (13/2).

Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Manca Wanto membenarkan penemuan terhadap korban.

"Benar, korban ditemukan pada pukul 06.50 WIB dalam keadaan meninggal dunia, tepatnya di Desa Pulau Kemang, Kecamatan Ulu Musi sekitar radius 4,6 KM dari lokasi awal kejadian," ungkap Manca.

Manca menyampaikan korban ditemukan mengapung di pinggir sungai oleh seorang warga yang sedang melaksanakan aktivitas di sungai.

Selanjutnya, korban dievakuasi tim SAR gabungan dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Manca.

Kejadian berawal saat korban bersama kedua orang rekannya pergi ke sungai untuk memasang perangkap ikan pada Rabu (11/2) sekitar pukul 18.30 WIB.

Saat tiba di sungai korban berpencar dengan rekannya untuk memasang perangkap ikan sendiri-sendiri, tak lama kemudian kedua rekan korban mendengar suara teriakan minta tolong dan segera mendatangi sumber suara.