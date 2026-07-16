3 Hari Pencarian, Pemuda yang Terjatuh dari Jembatan di Kampar Ditemukan Meninggal

jpnn.com - PEKANBARU - Seorang pemuda yang dilaporkan terjatuh setelah aksi standing sepeda motor dari Jembatan Rantau Berangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Riau, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan bahwa Tim SAR Gabungan berhasil menemukan keberadaan korban, Kamis (16/7) pagi, setelah melakukan pencarian selama tiga hari.

"Lokasi penemuan jasad pemuda tersebut berada pada jarak sekitar 5,4 kilometer dari lokasi kejadian perkara awal,” katanya di Pekanbaru, Kamis (16/7).

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Sebelum korban ditemukan, Tim SAR Gabungan mengevaluasi hasil pencarian dari dua hari sebelumnya, sekaligus menyusun strategi penyisiran baru yang disesuaikan secara presisi dengan rencana operasi (renops) hari ketiga.

Budi menjelaskan dalam renops hari terakhir, personel gabungan dibagi ke dalam beberapa Search and Rescue Unit (SRU).

Setiap unit bergerak menggunakan perahu karet untuk menyisir sepanjang aliran sungai dengan memperluas radius pencarian hingga mencapai kurang lebih enam kilometer ke arah hilir dari titik awal perkiraan korban terjatuh.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada Kamis pukul 09.40 WIB saat petugas gabungan yang berada di salah satu SRU melihat sesosok jasad mengapung.

Tim langsung mengonfirmasi bahwa objek tersebut merupakan korban yang selama ini dicari dalam kondisi sudah meninggal dunia.