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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Herbal untuk Atasi Rambut Rontok yang Mengganggu

Selasa, 16 Juni 2026 – 07:14 WIB
3 Herbal untuk Atasi Rambut Rontok yang Mengganggu - JPNN.COM
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - RAMBUT merupakan salah satu mahkota wanita yang harus dijaga kesehatannya.

Namun, penggunaaan bahan kimia secara berlebihan bisa menyebabkan rambut rontok.

Selain merusak percaya diri, rambut rontok tentu akan mengurangi penampilan.

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Selain menggunakan sampo anitrontok, kini terdapat banyak ramuan herbal yang ampuh atasi kerontokan dan rambut kepala kembali tumbuh subur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Lidah Buaya

Sudah menjadi rahasia umum, lidah buaya merupakan salah satu herbal yang mengandung zat yang sangat baik untuk pertumbuhan rambut.

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Tidak hanya itu, lidah buaya juga dipercaya bisa memperbaiki sel atau jaringan rambut yang rusak.

Tak heran jika sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah menggunakannya untuk mengatasi berbagai masalah terkait rambut.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengatasi rambut rontok dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja kemiri.

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TAGS   Rambut Rontok  Herbal  kemiri  Lidah Buaya 
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