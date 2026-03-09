Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Herbal untuk Mengobati Diabetes

Senin, 09 Maret 2026 – 07:26 WIB
3 Herbal untuk Mengobati Diabetes - JPNN.COM
Ilustrasi ginseng. Foto: Urbol

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang harus segera diobati.

Dari banyak cara mengendalikan gula darah, penggunaan obat alami dari tanaman herbal masih dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia sebagai terapi pendukung untuk diabetes.

Alasannya, bahan alami dipercaya lebih minim efek samping, murah, dan aman.

Baca Juga:

Lalu, tanaman herbal apa yang berpotensi menurunkan kadar gula darah penderita diabetes?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ginseng

Ginseng terkenal di seluruh dunia berkat pamornya sebagai herbal yang dipercaya mampu mengobati berbagai macam penyakit.

Baca Juga:

Akar tanaman ini sudah sejak ribuan tahun lalu digunakan untuk meningkatkan stamina.

2. Kunyit

Tidak cuma menjadi penyedap masakan, kunyit juga dianggap berpotensi sebagai obat diabetes alami untuk mengendalikan gula darah.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengobati penyakit diabetes dan salah satunya ialah tentu saja ginseng.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   diabetes  Herbal  Ginseng  kunyit 
BERITA DIABETES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp