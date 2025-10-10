Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Herbal yang Ampuh Tingkatkan Stamina Pria di Ranjang

Jumat, 10 Oktober 2025 – 09:48 WIB
3 Herbal yang Ampuh Tingkatkan Stamina Pria di Ranjang - JPNN.COM
Ilustrasi ginseng. Foto: Urbol

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hubungan ranjang yang bahagia bisa membuat cinta pasangan makin kuat.

Salah satu cara agar hubungan ranjang makin panas ialah dengan stamina yang selalu terjaga.

Banyak kalangan memilih obat alami daripada obat kimiawi karena memiliki risiko efek samping yang lebih minim.

Baca Juga:

Tanaman herbal bisa dikonsumsi langsung atau dalam bentuk suplemen sebagai ramuan tahan lama saat berhubungan ranjang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ginseng

Ginseng merupakan herbal yang berfungsi untuk meningkatkan energi tubuh.

Namun, pamornya untuk meningkatkan gairah dan dorongan syahwat pria juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Ginseng berpotensi meningkatkan kualitas dan jumlah cairan pria, baik pada pria sehat atau memiliki kecenderungan tidak subur.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meningkatkan stamina pria dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja daun damiana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Herbal  stamina  daun damiana  pasak bumi 
BERITA HERBAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp