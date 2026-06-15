3 Herbal yang Ampuh untuk Menurunkan Gula Darah

Senin, 15 Juni 2026 – 06:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Bagi penderita diabetes, menjaga kestabilan gula darah normal menjadi kunci utama agar badan tetap selalu sehat meski mengidap diabetes.

Berbagai cara mengendalikan gula darah, menggunakan obat herbal masih dipercaya sebagian masyarakat Indonesia sebagai terapi untuk menyembuhkan diabetes.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Daun sirsak

Daun sirsak merupakan salah satu herbal yang turut dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk diabetes.

Sebuah penelitian dalam jurnal Pharmacognosy Research pada tahun 2017 menunjukkan hasil, bahwa ekstrak daun sirsak diketahui mengandung polifenol dan flavonoid.

Polifenol dan flavonoid tersebut bersifat antihiperglikemik, artinya dapat mengurangi laju pemecahan gula dari makanan menjadi lebih sederhana.

Ekstrak daun sirsak berpotensi bisa mengendalikan kadar gula darah pada pasien diabetes